Китайский автопром угрожает европейским машинам

Европейские автомобильные производители сталкиваются с растущим конкурентным давлением со стороны китайских автомобильных компаний, обладающих значительным преимуществом в стоимости производства.
Новые тарифы могут оказаться малоэффективными в защите интересов европейских автопроизводителей.
Индустрия предупреждает, что у европейских компаний есть всего два или три года, чтобы адаптироваться к новым условиям рынка, иначе они могут столкнуться с серьезными трудностями в выживании.
Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, на что обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.