Китайский автопром угрожает европейским машинам

Европейские автомобильные гиганты: надо срочно меняться, чтобы конкурировать

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Европейские автомобильные производители сталкиваются с растущим конкурентным давлением со стороны китайских автомобильных компаний, обладающих значительным преимуществом в стоимости производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Public Domain

Новые тарифы могут оказаться малоэффективными в защите интересов европейских автопроизводителей.

Индустрия предупреждает, что у европейских компаний есть всего два или три года, чтобы адаптироваться к новым условиям рынка, иначе они могут столкнуться с серьезными трудностями в выживании.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, на что обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля.