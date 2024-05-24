Tesla бросает электрокары ради роботакси

Tesla отказалась от цели по производству 20 миллионов электромобилей к 2030 году

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В своем последнем отчете об экологическом воздействии, опубликованном в четверг, Tesla (TSLA.O) отказалась от своей цели по производству 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году, что свидетельствует о том, что компания отходит от электромобилей и сосредотачивается на роботакси.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Сооснователь и генеральный директор компании Илон Маск в 2020 году заявил, что Tesla стремится продавать 20 миллионов автомобилей к концу текущего десятилетия, что вдвое больше, чем продает Toyota (7203.T), крупнейший автопроизводитель в мире.

Однако недавно компания изменила свою стратегию, отказавшись от планов по выпуску новой модели, которая ожидалась по цене 25 000 долларов, в то время как акцентировала внимание на технологии автономного вождения как на основном источнике роста. Tesla планирует провести запуск своего роботакси 8 августа.