Tesla сокращает производство в Китае

Tesla снижает производство Model Y в Китае из-за спада спроса

Tesla сократила выпуск своей популярной электрокаров Model Y на двузначный процентный показатель на своем заводе в Шанхае с марта текущего года. Это решение направлено на борьбу с ослаблением спроса на модель в Китае, втором по величине рынке для компании.

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Подавляющее большинство автомобилей, производимых на заводе в Шанхае, поставляются именно в эту страну, где вспыхнула ожесточенная ценовая война среди производителей электромобилей. Производство Model Y на китайском заводе Tesla планировалось сократить как минимум на 20% с марта по июнь.

Данные Китайской ассоциации автопроизводителей показали, что выпуск Model Y в Китае составил 49 498 единиц в марте и 36 610 в апреле, что на 17,7% и 33% меньше соответственно по сравнению с прошлым годом. Tesla не ответила на запросы о комментариях.