Tesla сокращает производство в Китае

Tesla сократила выпуск своей популярной электрокаров Model Y на двузначный процентный показатель на своем заводе в Шанхае с марта текущего года. Это решение направлено на борьбу с ослаблением спроса на модель в Китае, втором по величине рынке для компании.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0