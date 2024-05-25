Секрет безопасного и бюджетного вождения: как использовать двигатель для экономии топлива

Эксперты SPEEDME.RU подчеркивают важность использования двигателя для замедления в качестве ключевого элемента эко-вождения.
Такой метод не только помогает экономить топливо, но и повышает безопасность вождения. Он особенно эффективен при подъезде к перекресткам или поворотам, где не требуется использовать педаль тормоза, и способствует более длительному сроку службы тормозной системы.
Правильное торможение двигателем требует практики и умения, включая снижение скорости с помощью педали газа, плавное переключение передач и контроль оборотов двигателя.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.