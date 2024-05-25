Экономите на топливе? Узнайте, как это может разрушить ваш двигатель

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Экономия топлива без риска: почему движение на низких оборотах может навредить авто

0:46
Авто

Экономия топлива — важная тема для многих водителей в России, но неправильные методы могут привести к дорогостоящему ремонту. Одним из таких методов является движение на низких оборотах, что негативно сказывается на двухмассовом маховике и других компонентах двигателя.

Экономия топлива без риска: почему движение на низких оборотах может навредить авто
Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Движение на слишком высокой передаче и низких оборотах может привести к серьезным повреждениям двигателя, включая шатунные вкладыши, коленчатый вал и поршни.

Такой стиль вождения может вызвать спонтанное сгорание, приводящее к образованию нагара и детонации, что в свою очередь может серьезно повредить двигатель. Экономия на топливе таким способом может обернуться высокими затратами на ремонт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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