Секрет экономии на заправках и ремонте тормозов, о котором знают не все водители

Одним из ключевых методов экономичного вождения, направленного на снижение расхода топлива, является торможение двигателем. Этот подход не только уменьшает частоту заправок, но и продлевает срок службы тормозной системы.
Торможение двигателем особенно эффективно на автомобилях с механической коробкой передач, но возможно и на автоматах с использованием лепестков переключения.
Важно управлять сцеплением и передачами плавно, избегая рывков и перегрева тормозной системы. Методика полезна при спусках и перед поворотами, позволяя автомобилю быть готовым к ускорению. Правильное применение требует практики, но существенно снижает расход топлива и износ тормозов.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.