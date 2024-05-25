Этот кроссовер изменит ваши представления об автомобилях. Знакомьтесь, Haval H3

Haval H3: Новый кроссовер для российских дорог и приключений

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Российское представительство Haval выбрало Сочи для презентации нового кроссовера H3, что оказалось удачным выбором благодаря живописным горным пейзажам и разнообразным дорожным условиям.

Фото: Wikipedia by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0

Haval H3 предназначен для семейных поездок и приключений, предлагая практичность, функциональность и просторный интерьер. Основное внимание уделено безопасности и комфорту, что выражается в шести подушках безопасности, увеличенных размерах кузова и вместительном багажнике.

Автомобиль оснастили современной 4D-аудиосистемой от JVC с 16 динамиками, которая обеспечивает насыщенное звучание. Haval H3 будет продаваться через обособленную сеть дилеров, и компания ожидает, что он займет 15% всех продаж бренда в России.