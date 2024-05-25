Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог Журавлёва рассказала, почему не стоит покупать клубнику в мае
Тренер объяснил, чем полезно утреннее кардио
Секретный фильм Стивена Спилберга получил дату премьеры
Археологи обнаружили свидетельства миграции человека на острове Тимор
Жир на животе: причины появления и методы избавления
Стало известно, почему кошка опускает лапу в миску с водой
Эффективные способы против муравьёв
Собчак позабавила необычная вакансия в команде Джозефа Байдена
АКРА как оценщик страховых компаний
Этот кроссовер изменит ваши представления об автомобилях. Знакомьтесь, Haval H3

Haval H3: Новый кроссовер для российских дорог и приключений

0:52
Авто

Российское представительство Haval выбрало Сочи для презентации нового кроссовера H3, что оказалось удачным выбором благодаря живописным горным пейзажам и разнообразным дорожным условиям.

Haval H3: Новый кроссовер для российских дорог и приключений
Фото: Wikipedia by Navigator84 is licensed under CC BY-SA 4.0

Haval H3 предназначен для семейных поездок и приключений, предлагая практичность, функциональность и просторный интерьер. Основное внимание уделено безопасности и комфорту, что выражается в шести подушках безопасности, увеличенных размерах кузова и вместительном багажнике.

Автомобиль оснастили современной 4D-аудиосистемой от JVC с 16 динамиками, которая обеспечивает насыщенное звучание. Haval H3 будет продаваться через обособленную сеть дилеров, и компания ожидает, что он займет 15% всех продаж бренда в России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Что делать с тюльпанами после цветения
Что делать с тюльпанами после цветения
Последние материалы
Археологи обнаружили свидетельства миграции человека на острове Тимор
Жир на животе: причины появления и методы избавления
Стало известно, почему кошка опускает лапу в миску с водой
Haval H3: Новый кроссовер для российских дорог и приключений
Эффективные способы против муравьёв
Собчак позабавила необычная вакансия в команде Джозефа Байдена
АКРА как оценщик страховых компаний
Тренер Соломин рассказал о пользе "походки самурая"
Дизайнер назвала самые непрактичные материалы для отделки жилья
Никиту Кологривого не восхищает Тимоти Шаламе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников