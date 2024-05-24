Михаил Мишустин раскритиковал возрожденную Volga

На выставке в Нижнем Новгороде представили новые модели автомобилей Volga

0:48 Your browser does not support the audio element. Авто

На выставке "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде были впервые представлены автомобили возрожденного бренда Volga.

Фото: Wikipedia by JOHN LLOYD is licensed under CC BY 2.0

Премьер-министр Михаил Мишустин, посетивший стенд, отметил современный вид новых моделей, но раскритиковал недостаточную локализацию производства, обратив внимание на использование китайских рулей.

В павильоне представили седан Volga С40, кроссовер Volga К30 и кроссовер Volga К40, оснащенные мощным бензиновым мотором, автоматической коробкой передач и интеллектуальными системами помощи водителю. Производство новой линейки автомобилей начнется в 2024 году в Нижнем Новгороде и перейдет на полный цикл в 2025 году.