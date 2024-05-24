Автоюрист раскрыл обман новой реформы ОСАГО, которая оставит водителей без денег

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Юрист Радько: россиянам урежут выплаты по ОСАГО из-за подержанных деталей

1:00
Авто

Российские страховые компании намерены предложить клиентам ремонтировать свои автомобили с использованием запчастей с авторазборок, чтобы сократить суммы выплат. Об этом "Газете.Ru" сообщил адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Юрист Радько: россиянам урежут выплаты по ОСАГО из-за подержанных деталей
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По его словам, страховщики обязаны выплачивать денежные компенсации клиентам при урегулировании ДТП в рамках ОСАГО по закону. Однако они стремятся всячески уменьшить эти суммы. Одним из таких способов может стать реформа ОСАГО.

"Выплаты будут производиться деньгами, что позволит страховщику уменьшить их размер. Страховщик может рассчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а среднюю стоимость детали с поврежденного или изношенного автомобиля с авторазборки", — объяснил Радько.

Согласно информации юриста, в прошлом году на ремонт по ОСАГО направлялись только 5-6% автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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