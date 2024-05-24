Водители, будьте осторожны: никогда не оставляйте эти вещи на сиденьях

4 вещи, которые нельзя оставлять ни на переднем, ни на заднем сиденье автомобиля

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда водители используют автомобильные сиденья как поверхности для хранения различных вещей.

Фото: flickr.com by loubeat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На сиденье можно оставить пакеты, инструменты, одежду.

Однако есть предметы, которые нельзя класть на сиденья, особенно перед тем, как покинуть салон автомобиля. Так какие вещи ни в коем случае нельзя оставлять на переднем или заднем сиденье машины?

Деньги

Наличные деньги, будь то бумажные купюры или монеты, не следует оставлять на виду. Если водитель оставит деньги на сиденье и выйдет из машины, их может заметить потенциальный преступник.

По этой же причине на автомобильное сиденье не стоит класть кошелек.

Эту сумочку нужно держать при себе. Если необходимо оставить ее в машине, лучше положить в бардачок.

Сумки

Это касается как барсеток и женских сумочек, так и рюкзаков. Злоумышленники часто обращают внимание на такие предметы.

Иногда преступники пытаются отвлечь водителя и вынудить его выйти из машины, чтобы незаметно забрать оставленную на сиденье сумку.

Гаджеты

Мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки не должны лежать на автомобильных сиденьях.

Не хотите остаться без этих вещей? Всегда забирайте их с собой!