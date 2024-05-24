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Страшные ошибки водителей после аварии: как избежать новых проблем

Что нельзя делать после ДТП: 3 главные ошибки

1:20
Авто

Даже самый осторожный водитель может попасть в аварию. Это событие, естественно, вызывает стресс у любого человека.

Что нельзя делать после ДТП: 3 главные ошибки
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

В таких обстоятельствах легко совершить ошибку, которая только ухудшит ситуацию.

Что же делают многие автомобилисты сразу после ДТП, рискуя столкнуться с дополнительными проблемами?

Выяснение отношений

Несмотря на стресс, водитель должен контролировать свои эмоции после аварии. Не кричите и не вступайте в конфликты с другими участниками происшествия. Сохраняйте спокойствие и не угрожайте никому, иначе можете оказаться в ещё более неприятной ситуации.

Попытки "договориться"

Разбираться в случившемся должны сотрудники правоохранительных органов. Если авария серьёзная, водителям вряд ли удастся самостоятельно решить все последующие сложности.

Несоблюдение правил безопасности

Некоторые водители, беспокоясь за свой автомобиль, сразу после ДТП начинают проверять его состояние, забывая о правилах безопасности. Необходимо следить за дорожной ситуацией, чтобы не допустить новых происшествий. Нужно выключить мотор, надеть жилет, установить знак аварийной остановки и так далее.

Кроме того, важно позаботиться о безопасности пассажиров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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