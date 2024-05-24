Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак отреагировала на нападки Захара Прилепина
“От взрыва дом поднялся”: невозможные, но реальные истории жизни в ДНР под обстрелами
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
Alzheimer's & Dementia: уролитин и витамин А помогают очистить мозг от токсинов
Холмогорскую ЦРБ оштрафовали на 700 тысяч за нецелевое использование средств ОМС
Врач Дианова: в сосисках много соли, которая вредна для сердечно-сосудистой системы
Кинолог Голубев назвал вещи, которые могут чувствовать собаки
Как понять, что пора обратиться к трихологу: три сигнала от ваших волос
Футболист Сенников считает, что мужчинам нельзя заниматься сексом перед матчем
При покупке авто через сервисы нужно начать с оценки самого объявления

Эксперт рассказал, на что обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля

Авто

Руководитель направления "Автомобили" на "Авито Авто" Вадим Иванов поделился рекомендациями по выявлению недобросовестных продавцов подержанных автомобилей уже на этапе изучения объявления.

Эксперт рассказал, на что обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля
Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

В беседе с радио Sputnik Вадим Иванов подчеркнул, что оценка автомобиля должна начинаться с анализа самого объявления, чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке через различные платформы.

Первым сигналом, который должен насторожить потенциального покупателя, является недостаточное количество фотографий или их низкое качество. Надежный продавец всегда размещает несколько четких снимков автомобиля с разных ракурсов.

Подозрения могут вызвать размытые фотографии или снимки только отдельных частей машины или ее салона, что может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения.

Также тревожным сигналом является скудное описание автомобиля. Владельцы хороших автомобилей обычно подробно описывают все его особенности и преимущества. Если же информация ограничена, это повод задуматься и уточнить детали.

Есть и другие признаки, которые могут вызвать сомнения в добросовестности продавца. Например, требование внести задаток за автомобиль часто является признаком мошенничества.

Также стоит быть осторожным, если продавец предлагает продать автомобиль по доверенности и отказывается посетить органы МВД для перерегистрации транспортного средства.

Перед осмотром автомобиля рекомендуется ознакомиться с его историей. В этом могут помочь сервисы онлайн-проверки, которые предоставляют данные о реальном пробеге, участии в ДТП, ограничениях ГИБДД, нахождении в залоге и многом другом.

Полезно также воспользоваться инструментами онлайн-оценки автомобиля, чтобы определить рыночную стоимость конкретной модели с учетом года выпуска, комплектации и других параметров. Если цена в объявлении значительно ниже рыночной, это должно насторожить покупателя.

Тщательный анализ объявления, проверка истории автомобиля и соответствие цены рыночной стоимости помогут сэкономить время и уберечься от возможного обмана со стороны нечестных продавцов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
"Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Последние материалы
Скорую помощь вызвали в отель Москвы послу Кувейта Аль-Адвани из-за приступа аллергии
Запечённые капустные дольки с голубым сыром: вкусный гарнир
Эксперт рассказал, как значительно увеличить будущие пенсионные накопления
Почему стоит посадить на участке лобелию?
В Перми страховщик проиграл суд родителям мальчика на электросамокате
Родион Газманов показал своих коллег по группе из детства
Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про искусственный интеллект
Эксперты ответили, почему кот не узнает хозяина после долгой разлуки
Тренер Тарханов назвал лучшего игрока и тренера сезона РПЛ 2023-2024
Домашние манговые маски: уход за кожей с фруктовыми витаминами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников