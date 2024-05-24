При покупке авто через сервисы нужно начать с оценки самого объявления

Эксперт рассказал, на что обратить внимание в объявлении о продаже автомобиля

Руководитель направления "Автомобили" на "Авито Авто" Вадим Иванов поделился рекомендациями по выявлению недобросовестных продавцов подержанных автомобилей уже на этапе изучения объявления.

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В беседе с радио Sputnik Вадим Иванов подчеркнул, что оценка автомобиля должна начинаться с анализа самого объявления, чтобы избежать неприятных сюрпризов при покупке через различные платформы.

Первым сигналом, который должен насторожить потенциального покупателя, является недостаточное количество фотографий или их низкое качество. Надежный продавец всегда размещает несколько четких снимков автомобиля с разных ракурсов.

Подозрения могут вызвать размытые фотографии или снимки только отдельных частей машины или ее салона, что может свидетельствовать о попытке скрыть дефекты и повреждения.

Также тревожным сигналом является скудное описание автомобиля. Владельцы хороших автомобилей обычно подробно описывают все его особенности и преимущества. Если же информация ограничена, это повод задуматься и уточнить детали.

Есть и другие признаки, которые могут вызвать сомнения в добросовестности продавца. Например, требование внести задаток за автомобиль часто является признаком мошенничества.

Также стоит быть осторожным, если продавец предлагает продать автомобиль по доверенности и отказывается посетить органы МВД для перерегистрации транспортного средства.

Перед осмотром автомобиля рекомендуется ознакомиться с его историей. В этом могут помочь сервисы онлайн-проверки, которые предоставляют данные о реальном пробеге, участии в ДТП, ограничениях ГИБДД, нахождении в залоге и многом другом.

Полезно также воспользоваться инструментами онлайн-оценки автомобиля, чтобы определить рыночную стоимость конкретной модели с учетом года выпуска, комплектации и других параметров. Если цена в объявлении значительно ниже рыночной, это должно насторожить покупателя.

Тщательный анализ объявления, проверка истории автомобиля и соответствие цены рыночной стоимости помогут сэкономить время и уберечься от возможного обмана со стороны нечестных продавцов.