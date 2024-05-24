Правда о Европротоколе: когда инспекторы ГИБДД могут отказать в выезде на аварию

Юрист разъяснил, что делать водителям, если ГИБДД отказывается ехать на место аварии

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Нередко после аварии водители вынуждены часами ждать сотрудников ГИБДД, а иногда инспекторы и вовсе не приезжают, рекомендуя участникам оформить ДТП по Европротоколу или самостоятельно явиться в ближайшее отделение полиции.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Директор юридической компании в интервью порталу njcar.ru объяснил, имеют ли инспекторы право игнорировать вызовы и что должны делать водители, если ДПС отказывается ехать на место аварии.

Хотя Европротокол был введен уже давно, многие автомобилисты при мелких повреждениях и отсутствии пострадавших продолжают вызывать сотрудников ГИБДД. Это может занять много времени и вызвать недовольство других водителей, стоящих в пробке из-за аварии.

Однако это дает уверенность, что страховая компания не откажет в выплате.

Обязанности инспекторов ГИБДД по оформлению ДТП прописаны в Административном регламенте МВД. Согласно пункту 7.3, инспекторы обязаны незамедлительно являться на вызов.

Но точное значение "незамедлительно" не разъясняется, и инспекторы часто оправдываются пробками и загруженностью.

Чтобы водители не ждали долго, инспекторы часто предлагают оформить ДТП по Европротоколу. Однако с юридической точки зрения такое требование незаконно. Европротокол может быть использован, если ущерб нанесен только транспортным средствам и нет споров о повреждениях.

Но это право, а не обязанность водителей.

Если один из водителей не хочет использовать Европротокол, ГИБДД предлагает оформить происшествие на ближайшем посту или в отделении.

Однако можно сообщить полиции, что участники аварии не могут надлежащим образом зафиксировать детали происшествия, и тогда патруль обязан прибыть на место ДТП.

В итоге, сотрудники ГИБДД не имеют права игнорировать вызов, предлагая оформить ДТП по Европротоколу или ехать в полицейский участок. В случае бездействия правоохранителей можно пожаловаться через онлайн-сервис МВД, заполнив электронную форму.