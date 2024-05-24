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АВТО Автоэксперт назвал пять лучших российских автомобилей

Автоэксперт Васильев назвал "Буханку" лучшим российским автомобилем

1:12
Авто

Автомобиль "УАЗ СГР" ("Буханка") продолжает оставаться непревзойденным в определенных областях и считается лучшим отечественным автомобилем. Об этом сообщил автоэксперт Егор Васильев, представив список из пяти лучших российских моделей, сообщает "Российская газета".

Автоэксперт Васильев назвал "Буханку" лучшим российским автомобилем
Фото: Wikipedia by Alf van Beem is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Безусловным лидером по длительности производства и уровню локализации является "УАЗ" ("Буханка"), машина, появившаяся в эпоху СССР", — отметил Васильев.

На втором месте Васильев поставил Lada Granta, поскольку это самый доступный по цене седан, выпускаемый в России. Третье место занял Aurus Senat, который оснащен множеством современных технологий. Главное преимущество Senat — вывод отечественного автопрома на новый качественный уровень, подчеркнул эксперт.

Список замыкают "Москвич 3" и Lada Niva Legend. "Москвич 3" является успешным примером организации производства современных автомобилей практически с нуля, а Lada Niva Legend отличается удачным сочетанием цены и эксплуатационных характеристик для специфических условий, отметил Васильев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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