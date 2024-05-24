АВТО Автоэксперт назвал пять лучших российских автомобилей

Автомобиль "УАЗ СГР" ("Буханка") продолжает оставаться непревзойденным в определенных областях и считается лучшим отечественным автомобилем. Об этом сообщил автоэксперт Егор Васильев, представив список из пяти лучших российских моделей, сообщает "Российская газета".
"Безусловным лидером по длительности производства и уровню локализации является "УАЗ" ("Буханка"), машина, появившаяся в эпоху СССР", — отметил Васильев.
На втором месте Васильев поставил Lada Granta, поскольку это самый доступный по цене седан, выпускаемый в России. Третье место занял Aurus Senat, который оснащен множеством современных технологий. Главное преимущество Senat — вывод отечественного автопрома на новый качественный уровень, подчеркнул эксперт.
Список замыкают "Москвич 3" и Lada Niva Legend. "Москвич 3" является успешным примером организации производства современных автомобилей практически с нуля, а Lada Niva Legend отличается удачным сочетанием цены и эксплуатационных характеристик для специфических условий, отметил Васильев.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.