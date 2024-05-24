Эффективный способ избавиться от неприятных запахов в авто: всё, что вам нужно — деревянная прищепка

Интересный трюк с прищепкой, о котором стоит узнать всем автомобилистам

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Некоторые водители прикрепляют на решётку вентиляции деревянную прищепку.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Оказывается, это действие помогает добиться интересного результата: в салоне автомобиля исчезают неприятные запахи и появляется приятный аромат.

Как это работает? Почему именно прищепка? Ответы на эти вопросы вы найдёте в следующей части статьи.

Как прищепка превращается в ароматизатор

Прищепка становится источником приятного запаха благодаря использованию эфирных масел.

Капните немного масла на прищепку. Как только она пропитается, закрепите её на решётке. В результате прищепка превращается в необычный, но эффективный освежитель воздуха.

Почему подходит только деревянная прищепка

Этот лайфхак работает только с деревянными прищепками, так как дерево впитывает масло. Пластмассовые прищепки не справятся с этой задачей: капли масла останутся на поверхности и соскользнут.