Эффективный способ избавиться от неприятных запахов в авто: всё, что вам нужно — деревянная прищепка

Некоторые водители прикрепляют на решётку вентиляции деревянную прищепку.
Оказывается, это действие помогает добиться интересного результата: в салоне автомобиля исчезают неприятные запахи и появляется приятный аромат.
Как это работает? Почему именно прищепка? Ответы на эти вопросы вы найдёте в следующей части статьи.
Как прищепка превращается в ароматизатор
Прищепка становится источником приятного запаха благодаря использованию эфирных масел.
Капните немного масла на прищепку. Как только она пропитается, закрепите её на решётке. В результате прищепка превращается в необычный, но эффективный освежитель воздуха.
Почему подходит только деревянная прищепка
Этот лайфхак работает только с деревянными прищепками, так как дерево впитывает масло. Пластмассовые прищепки не справятся с этой задачей: капли масла останутся на поверхности и соскользнут.
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