Не тратьте деньги на СТО: Узнайте, как убрать вмятину с кузова с помощью простой бутылки

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Как убрать вмятину на авто с помощью пластиковой бутылки: хитрость опытных водителей

1:08
Авто

Появление вмятины на кузове автомобиля может стать серьезной неприятностью для любого автовладельца.

Как убрать вмятину на авто с помощью пластиковой бутылки: хитрость опытных водителей
Фото: freepik.com by halayalex is licensed under public domain

Причем повреждение кузова не всегда является следствием аварии. Иногда вмятина появляется из-за удара постороннего предмета, например, камня или футбольного мяча.

Кажется, что единственный выход — это дорогостоящий ремонт. Однако не спешите обращаться в автосервис. Попробуйте сначала устранить вмятину самостоятельно.

Лайфхак с пластиковой бутылкой

Сначала снимите крышку с пластиковой бутылки. Обработайте её наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой. После этого верните крышку на пустую бутылку.

Далее нанесите немного термоклея на обработанную крышку. Приложите бутылку к вмятине на кузове автомобиля, прижав крышку к повреждению.

Когда клей застынет, резко потяните бутылку назад. В результате этого простого действия вмятина должна исчезнуть. На кузове останутся следы застывшего клея, которые легко удаляются с помощью этилового спирта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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