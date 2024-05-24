Не тратьте деньги на СТО: Узнайте, как убрать вмятину с кузова с помощью простой бутылки

Появление вмятины на кузове автомобиля может стать серьезной неприятностью для любого автовладельца.
Причем повреждение кузова не всегда является следствием аварии. Иногда вмятина появляется из-за удара постороннего предмета, например, камня или футбольного мяча.
Кажется, что единственный выход — это дорогостоящий ремонт. Однако не спешите обращаться в автосервис. Попробуйте сначала устранить вмятину самостоятельно.
Лайфхак с пластиковой бутылкой
Сначала снимите крышку с пластиковой бутылки. Обработайте её наждачной бумагой, чтобы поверхность стала гладкой. После этого верните крышку на пустую бутылку.
Далее нанесите немного термоклея на обработанную крышку. Приложите бутылку к вмятине на кузове автомобиля, прижав крышку к повреждению.
Когда клей застынет, резко потяните бутылку назад. В результате этого простого действия вмятина должна исчезнуть. На кузове останутся следы застывшего клея, которые легко удаляются с помощью этилового спирта.
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