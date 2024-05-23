Скрипят двери в машине: вот дешевое решение, которое спасет вас от неприятного звука

Что делать, если скрипят автомобильные двери: проблема решается за 5 минут

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Скрип дверей может быть проблемой как для владельцев бюджетных автомобилей, так и для водителей люксовых машин.

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Дело в том, что появление неприятного звука не зависит от стоимости транспортного средства. Причина кроется в износе ограничителя двери.

Эта проблема возникает как в дешёвых, так и в дорогих автомобилях.

Почему скрипит ограничитель

Со временем деталь теряет первоначальную смазку. Кроме того, ограничитель загрязняется и покрывается пылью. Также может возникнуть проблема с попаданием воды.

Как решить проблему

Очевидно, что фиксатор нужно смазать. Многие водители используют солидол или WD-40. Однако это ошибка: такие средства могут ухудшить состояние детали и привести к проблемам с фиксацией двери.

Лучше использовать более дешёвое и эффективное средство.

Речь идет о брусковом мыле, желательно с нейтральным pH, как у детского мыла.

Сначала очистите ограничитель от грязи и старой смазки, затем аккуратно обработайте его сухим бруском мыла (не смачивая его водой). Периодически проверяйте дверь, открывая и закрывая её после нанесения мыла.

Вся процедура займет не более пяти минут, но её результаты превзойдут ожидания: благодаря мыльной плёнке скрип исчезнет полностью и надолго.