В России наметился спад параллельного импорта легковых автомобилей

Параллельный импорт автомобилей в РФ снизился на 5% с начала года

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Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в России снижается. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на совместное исследование экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог".

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Согласно исследованию, в апреле этого года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых транспортных средств (легковых и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% составили автомобили, ввезенные по параллельному импорту. В последние месяцы их доля уменьшалась: 16% в феврале, 15% в марте и 11% в апреле.

Кроме того, количество регистраций автомобилей, ввезенных по альтернативному каналу, в апреле сократилось на треть по сравнению с мартом.