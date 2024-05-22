В России наметился спад параллельного импорта легковых автомобилей

Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в России снижается. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на совместное исследование экспертов банка "Открытие" и компании "Автомаркетолог".
Согласно исследованию, в апреле этого года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых транспортных средств (легковых и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% составили автомобили, ввезенные по параллельному импорту. В последние месяцы их доля уменьшалась: 16% в феврале, 15% в марте и 11% в апреле.
Кроме того, количество регистраций автомобилей, ввезенных по альтернативному каналу, в апреле сократилось на треть по сравнению с мартом.
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