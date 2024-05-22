Эксперты выбрали лучшие машины для летних поездок по России — узнайте, что выбрать

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Названы лучшие машины для путешествий по России

3:01
Авто

Лето уже не за горами, и многие автомобилисты начинают задумываться о выборе автомобиля для отпуска. Редакция сайта carsweek. ru подготовила список самых подходящих автомобилей для путешествий по России, привезенных по параллельному импорту.

Названы лучшие машины для путешествий по России
Фото: flickr.com by Николас А. Тонелли is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кросс-вэн Mitsubishi Xpander, стоимость которого начинается от 2 870 000 рублей, предлагает практичность и комфорт для любителей активного отдыха. Этот автомобиль часто включается в списки лучших семейных моделей. Наиболее популярная комплектация — Medium Line, включает фронтальные подушки безопасности, антипробуксовочную систему, датчик давления в шинах, ABS, ESP, крепления для детских кресел ISOFIX и многое другое.

Под капотом находится 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 л. с., работающий в паре с автоматической коробкой передач. Расход топлива на трассе составляет около шести литров на 100 километров.

Французский минивэн Peugeot Traveller Long I, вмещающий до 9 пассажиров, представлен на "сером" рынке в ценовом диапазоне от 5,86 до 8 495 000 рублей. Версия 2023 года в максимальной комплектации Business VIP за 8,5 млн рублей оснащена многозонным климат-контролем, полным набором подушек безопасности, солнцезащитными шторками на задних дверях, кожаным салоном, навигацией, тонированными стеклами, 17-дюймовыми дисками, противотуманками и ксеноновой оптикой. Двигатель — 2,0-литровый дизель мощностью 150 л. с., работающий с автоматической коробкой передач и передним приводом.

Volkswagen Tacqua — немецкий кроссовер из Китая стоимостью 3 млн рублей. В салоне Tacqua даже в базовой комплектации достойная эргономика. По размерам автомобиль немного длиннее хэтчбека Kia Rio. Дорожный просвет составляет 18 см, объем багажника — 350 литров. Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с., работающий с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Li Mega — семейный электрокар стоимостью от 11,3 млн рублей. Полноприводный минивэн оснащен двумя электромоторами общей мощностью 544 л. с. При полной зарядке батареи автомобиль способен проехать около 600 километров. Салон Li Mega оборудован комфортными креслами с вентиляцией и функцией массажа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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