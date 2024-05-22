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Водители, будьте бдительны: за эти нарушения ночью вас точно оштрафуют

В ГИБДД назвали самые частые ночные штрафы для водителей

Авто

Многие водители испытывают неуверенность при управлении автомобилем в темное время суток. Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru рассказал о наиболее распространенных нарушениях, за которые водителей чаще всего штрафуют ночью.

В ГИБДД назвали самые частые ночные штрафы для водителей
Фото: flickr.com by Gennady Grachev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Известно, что ночью водители могут быть привлечены к ответственности за те же нарушения ПДД, что и днем. Поскольку правила дорожного движения действуют круглосуточно, важно быть внимательными в любое время. Однако ночью из-за плохой видимости возрастает вероятность аварий, и водители несут дополнительную ответственность.

Плохие погодные условия могут еще больше осложнить ситуацию, делая ночное вождение более опасным. Поэтому в темное время суток особенно важно правильно использовать световые приборы для обеспечения безопасности на дороге.

Следует помнить, что "недостаточная видимость" наступает, когда водитель не может видеть дорогу на расстоянии более 300 метров. Согласно ПДД, ночью обязательным является использование ближнего света фар. Однако в крупных городах, где улицы хорошо освещены, водители часто забывают об этом, рискуя получить штраф в размере 500 рублей согласно статье 12.20 КоАП РФ.

Даже при включенном ближнем свете фары могут быть загрязнены, что также приведет к остановке транспортного средства инспектором ДПС. Камеры автоматической фиксации также могут выписывать штрафы за выключенный ближний свет. Однако дело не только в штрафе: машина без освещения плохо видна на ночной дороге и может стать причиной аварии.

ГИБДД напоминает, что в населенных пунктах запрещено использовать дальний свет фар, так как это может ослепить встречных водителей. За это нарушение также предусмотрен штраф в 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ.

Еще одно частое нарушение ночью — перегоревшая лампочка подсветки номерного знака. За неработающую подсветку водителя могут оштрафовать на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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