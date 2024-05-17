Автохитрости: зачем водители стали глушить мотор перед сотрудниками ГИБДД

В ГИБДД объяснили, зачем водители глушат мотор при проверке документов

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В прошлом году в список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, были внесены значительные изменения. Это отразилось на поведении автовладельцев. Представитель ГИБДД рассказал, как именно изменилось их поведение после вступления в силу обновлённых требований.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Многие водители теперь сразу выключают двигатель после остановки сотрудником полиции. У этого есть две причины. Во-первых, таким образом они пытаются скрыть два серьёзных правонарушения.

Одно из них очевидное: если водитель остановлен с непристёгнутым ремнем безопасности, он выключает двигатель, чтобы избежать штрафа, ссылаясь на пункт 2.1.2 ПДД, который требует пристёгивать ремень только во время движения. Однако, если сотрудник ДПС заметил нарушение, это не поможет избежать штрафа.

Вторая причина заключается в том, что при выключенном двигателе на приборной панели не отображаются неисправности, такие как проблемы с системой АБС. Согласно последним изменениям в правилах, эксплуатация транспортных средств с такими неисправностями запрещена до их устранения.

Эксперт отмечает, что такое поведение водителей, наоборот, привлекает внимание сотрудников ГАИ и приводит к более детальным проверкам.