Историческое соглашение: Ferrari и HP объединяют усилия в мире автоспорта

Ferrari подписала многолетнее партнерство с HP

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Ferrari и HP объявили о подписании многолетнего соглашения, согласно которому HP становится новым титульным спонсором команды Scuderia Ferrari в моторспорте, включая участие в Формуле-1.

Фото: Wikipedia by the Archive Team is licensed under CC BY-SA 3.0

Логотип HP впервые появится на болидах Ferrari на Гран-при в Майами 3-5 мая, где команда будет выступать под названием Scuderia Ferrari HP. В рамках партнерства Ferrari будет использовать продукты и услуги HP, включая компьютеры, устройства для совместной работы и печати.

Обе компании также обещают сотрудничать в области устойчивого развития и расширить образовательные инициативы в своих командах и сообществах.