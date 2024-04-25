Эксперты рассказали, чем опасно затягивание со сменой зимних покрышек

Автоэксперт Кацубо: зимний протектор летом размазывается по асфальту

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Автоэксперт Игорь Кацубо предостерегает, что откладывание замены зимней резины на летнюю может привести к серьезным проблемам, включая увеличение риска аварий. Многие водители пытаются использовать зимние шины как можно дольше, чтобы максимально их износить, но такой подход в дальнейшем может обернуться большими расходами, как указал он в интервью с RuNews24.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Кацубо также указал на распространенное заблуждение: многие считают зимние шины с протектором менее 4,5 мм пригодными для лета. Однако, как он объясняет, важны не только параметры протектора, но и состав полимерной смеси, используемой в зимних шинах. Эта смесь остается эффективной только при низких температурах.

При повышении температуры воздуха, зимняя резина теряет свою эффективность, что может привести к скольжению и ухудшению управляемости автомобилем, как будто отказали тормоза. Кацубо подчеркнул, что такие случаи не редкость, о чем свидетельствуют черные следы на асфальте после торможения на зимней резине.

Эксперт напомнил, что помимо потенциального ущерба от ДТП, непереход на летнюю резину может привести к штрафам. В частности, использование зимней резины летом запрещено даже если из шин выпали шипы, за что предусмотрен штраф в размере 500 рублей.