5 смертельных ошибок при управлении автоматической коробкой: что вы никогда не должны делать

Избегайте этих ошибок: как правильно управлять автомобилем с автоматической коробкой

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Автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП) популярны, но использование их требует особого внимания.

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Водителям следует избегать резких стартов, переключения режимов на ходу, неправильного использования режима "Neutral", запуска двигателя на ходу и игнорирования регулярного обслуживания.

Соблюдение этих правил поможет избежать серьезных поломок и продлить срок службы АКПП.