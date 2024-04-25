5 смертельных ошибок при управлении автоматической коробкой: что вы никогда не должны делать

Автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП) популярны, но использование их требует особого внимания.
Водителям следует избегать резких стартов, переключения режимов на ходу, неправильного использования режима "Neutral", запуска двигателя на ходу и игнорирования регулярного обслуживания.
Соблюдение этих правил поможет избежать серьезных поломок и продлить срок службы АКПП.
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