Что обозначают цветные точки на боковых частях автомобильных шин

Роль и значимость цветных точек на автомобильных шинах: что они означают

0:42 Your browser does not support the audio element. Авто

Цветные точки на боковых частях автомобильных шин играют ключевую роль в процессе балансировки и установки колес. Они обозначают определенные точки баланса и согласованности с ободом колесного диска.

Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Желтая точка указывает на легкое место на шине, а красная или белая — на точку максимального радиального биения. Правильная установка шин с учетом этих меток приводит к снижению вибраций, увеличению срока службы шин и улучшению управляемости автомобиля.

Соблюдение рекомендаций по использованию цветных точек при установке и балансировке шин поможет повысить производительность автомобиля и комфорт вождения.