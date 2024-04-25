Цветные точки на боковых частях автомобильных шин играют ключевую роль в процессе балансировки и установки колес. Они обозначают определенные точки баланса и согласованности с ободом колесного диска.
Желтая точка указывает на легкое место на шине, а красная или белая — на точку максимального радиального биения. Правильная установка шин с учетом этих меток приводит к снижению вибраций, увеличению срока службы шин и улучшению управляемости автомобиля.
Соблюдение рекомендаций по использованию цветных точек при установке и балансировке шин поможет повысить производительность автомобиля и комфорт вождения.
Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.