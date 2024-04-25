Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Барды Никитины опровергли слухи о финансировании ими ВСУ
Ученые рассказали, что чувствует кошка, которую отдали в другую семью
NatAstro: гигантский астероид оставил на Плутоне сердцевидный след
Что нужно сделать с клубнями георгинов
Автоэксперт Кацубо: зимний протектор летом размазывается по асфальту
Эксперт: рубль продолжит снижение по отношению к доллару
SSD: инструкция по установке
Остеопат Титов: работа стоя причиняет вред спине и ногам
Тина Канделаки пригласила всех туристов в Нижний Новгород
Россиянам рассказали, откуда в бензобаке появляется вода

РГ: вода в бензобаке появляется из-за некачественного топлива

0:55
Авто

Основная причина накопления воды в бензобаке автомобиля — использование некачественного топлива. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова директора по сервису и запасным частям компании "Авилон Geely" Андрея Борисова.

РГ: вода в бензобаке появляется из-за некачественного топлива
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under public domain

"Вода может проникнуть в бензин как в процессе транспортировки, так и из-за неадекватной очистки емкостей на заправочных станциях. Следовательно, стоит заправляться на проверенных сетевых станциях с хорошей репутацией", — отметил эксперт.

По словам Борисова, присутствие воды в бензобаке может привести к проблемам с запуском двигателя и к нестабильной работе топливной системы.

Для удаления воды из топливной системы необходимо обратиться в сервисный центр для промывки. В качестве профилактической меры рекомендуется использовать специальные присадки, которые помогают отделить воду от топлива, добавил Борисов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы

Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.

Три варианта подкормки томатов
Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Европа опять скупает "вредный" товар в России
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью
Последние материалы
Ученые рассказали, что чувствует кошка, которую отдали в другую семью
NatAstro: гигантский астероид оставил на Плутоне сердцевидный след
Что нужно сделать с клубнями георгинов
Автоэксперт Кацубо: зимний протектор летом размазывается по асфальту
Эксперт: рубль продолжит снижение по отношению к доллару
SSD: инструкция по установке
Остеопат Титов: работа стоя причиняет вред спине и ногам
Тина Канделаки пригласила всех туристов в Нижний Новгород
ЦБ: цена на ОСАГО выросла из-за санкций и подорожания авто
Сихарулидзе на фоне дела Валиевой посоветовал быть внимательными к случайностям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников