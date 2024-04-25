Россиянам рассказали, откуда в бензобаке появляется вода

Основная причина накопления воды в бензобаке автомобиля — использование некачественного топлива. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова директора по сервису и запасным частям компании "Авилон Geely" Андрея Борисова.
"Вода может проникнуть в бензин как в процессе транспортировки, так и из-за неадекватной очистки емкостей на заправочных станциях. Следовательно, стоит заправляться на проверенных сетевых станциях с хорошей репутацией", — отметил эксперт.
По словам Борисова, присутствие воды в бензобаке может привести к проблемам с запуском двигателя и к нестабильной работе топливной системы.
Для удаления воды из топливной системы необходимо обратиться в сервисный центр для промывки. В качестве профилактической меры рекомендуется использовать специальные присадки, которые помогают отделить воду от топлива, добавил Борисов.
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