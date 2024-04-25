Шокирующие предложения: какие кроссоверы доступны на рынке за 500 тыс. рублей

Названы пять кроссоверов, которые можно купить за 500 тысяч рублей

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На российском автомобильном рынке при бюджете в 500 тыс. рублей доступны такие кроссоверы, как Chevrolet Niva и Renault Duster. Об этом информирует "Российская газета", ссылаясь на руководителя отдела продаж подержанных автомобилей в компаниях "Автодом" и "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова.

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Владимир Желобов отметил, что при таком бюджете возраст автомобилей часто превышает 10 лет, а иногда и 15-20 лет. Несмотря на это, кроссоверы за свою практичность сохраняют высокую популярность среди водителей.

В перечень доступных за полмиллиона рублей кроссоверов входят: недорого в обслуживании Chevrolet Niva, Renault Duster с его простым 1,6-литровым двигателем, а также надежные и комфортные Kia Sportage и Hyundai Santa Fe.

В список также включена Toyota RAV4, заслужившая популярность своими габаритами.