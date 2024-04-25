Названа стоимость владения Haval Jolion

За период в пять лет владельцы автомобиля Haval Jolion потратят на его обслуживание 1,49 млн рублей, согласно данным маркетингового агентства НАПИ.
Ежемесячные расходы на владение моделью Haval Jolion составляют примерно 24,8 тыс. рублей, что в годовом исчислении равно 298 тыс. рублей, а за пять лет накапливается в сумму 1,49 млн рублей.
Стоимость автомобиля в комплектации Comfort оценивается в 2 млн рублей.
В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонтные работы и налоги. Расчеты проводились с учетом использования авто в Москве при среднем годовом пробеге 15 тыс. км.
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