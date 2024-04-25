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Названа стоимость владения Haval Jolion

За 5 лет на содержание Haval Jolion придется потратить 1,5 млн рублей

0:54
Авто

За период в пять лет владельцы автомобиля Haval Jolion потратят на его обслуживание 1,49 млн рублей, согласно данным маркетингового агентства НАПИ.

За 5 лет на содержание Haval Jolion придется потратить 1,5 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Ежемесячные расходы на владение моделью Haval Jolion составляют примерно 24,8 тыс. рублей, что в годовом исчислении равно 298 тыс. рублей, а за пять лет накапливается в сумму 1,49 млн рублей.

Стоимость автомобиля в комплектации Comfort оценивается в 2 млн рублей.

В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонтные работы и налоги. Расчеты проводились с учетом использования авто в Москве при среднем годовом пробеге 15 тыс. км.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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