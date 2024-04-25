Раскрыты топ-автомобили Chery в России: узнай, какие модели выбирают россияне

Названы самые популярные автомобили Chery у россиян

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В марте текущего года в России было продано более 13 тысяч автомобилей марки Chery, что на 63,7% превышает показатели прошлого года, по данным агентства "Автостат".

Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

За первый квартал Chery продала на российском рынке 31,8 тысячи автомобилей, что на 56,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, благодаря чему бренд занял четвертое место среди наиболее востребованных автомарок в России.

Самым популярным автомобилем Chery оказался кроссовер Tiggo 7 Pro Max, который приобрели более 5 тысяч раз. Следующие позиции занимают Tiggo 4 Pro с 2,2 тысячи продаж и Tiggo 8 Pro Max с 1,4 тысячи продаж.