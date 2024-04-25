Россиянам объяснили, как правильно отполировать автомобиль

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Автоэксперт Емелькин: автомобилю можно вернуть блеск при помощи абразивной глины

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Оказалось, что применение абразивной глины позволяет восстановить первоначальный блеск автомобиля. Об этом пишет издание "За рулем", ссылаясь на мнение автоэксперта Геннадия Емелькина. Емелькин отмечает, что основная особенность этого метода заключается в использовании абразивной глины, которая эффективно удаляет неровности с кузова, обеспечивая гладкое покрытие даже без дополнительной полировки.

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При этом глина не наносит повреждений кузову, являясь неотъемлемой частью процесса.

Автоэксперт также подчеркивает важность предварительной подготовки: перед началом работы необходимо обработать кузов обезжиривателем и увлажнить его водой из распылителя. Затем следует аккуратно пройтись по поверхности кузова куском абразивной глины, делая прямолинейные движения.

Обычно достаточно три-четыре прохода в одном месте, после чего кузов следует высушить. Финальный шаг — нанесение полироля поролоновой губкой, его высыхание и последующее доведение до блеска с помощью салфетки из микрофибры.