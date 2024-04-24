Расходы на Tiggo 4 Pro взлетают до небес: владельцам придется отдать более 1,5 миллиона рублей

Названа стоимость владения Chery Tiggo 4 Pro в РФ за 5 лет

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Согласно исследованию маркетингового агентства НАПИ, пятилетняя стоимость владения кроссовером Chery Tiggo 4 Pro в России оценивается в 1,54 миллиона рублей. Эта сумма включает затраты на эксплуатацию и обслуживание автомобиля, а также убытки от его обесценения за данный период.

Фото: openverse by SAIC GM sucks is licensed under CC BY-SA 4.0

Аналитики выяснили, что обладание моделью Tiggo 4 Pro в комплектации Action обойдется в 20,48 рубля за каждый проезженный километр. Ежемесячные расходы составят приблизительно 25,6 тысяч рублей, ежегодные — 307,3 тысячи рублей, а за пять лет накопится общая сумма в 1,54 миллиона рублей.

При расчетах были учтены следующие факторы: стоимость страхования (ОСАГО и КАСКО), покупка и замена шин, расход топлива согласно данным производителя, техническое обслуживание, текущий ремонт, а также платежи по различным сборам и транспортному налогу, предполагая средний годовой пробег в 15 тысяч километров и базируя расчеты на использовании автомобиля в Москве.