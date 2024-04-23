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Секреты гибридов, о которых вы не знали: почему их электрический пробег такой низкий?

Загадка гибридов: почему многие модели имеют небольшой электрический запас хода?

1:35
Авто

В мире электромобилей дальность хода играет ключевую роль. Однако многие гибридные автомобили, даже те, которые можно заряжать от розетки, предлагают очень маленький электрический запас хода. Например, быстрый гибрид Mercedes-AMG GT63 S E Performance Coupe обладает всего девятью милями электрического пробега, что является скорее приятным дополнением, чем основным показателем.

Загадка гибридов: почему многие модели имеют небольшой электрический запас хода?
Фото: официальный сайт Mercedes

Такое решение обусловлено спецификой высокопроизводительных гибридных систем, которые предназначены для сочетания с мощными бензиновыми двигателями. Батарея этого автомобиля состоит из 560 отдельных ячеек и оптимизирована для высоких скоростей заряда и разряда, а не для большого запаса энергии. Гибридная система AMG может выдавать до 204 лошадиных сил (150 киловатт) в короткий момент времени, что превышает мощность батареи Chevrolet Bolt, несмотря на значительно меньший размер.

Дизайн батареи и ее ячеек представляет собой сложный компромисс между различными факторами, такими как плотность мощности, плотность энергии, стоимость и другие. Гибридные системы также служат комплиментом к существующим бензиновым двигателям, увеличивая как производительность, так и эффективность автомобиля. Таким образом, малый электрический запас хода в гибридных автомобилях не всегда является недостатком, а скорее результатом сложного процесса разработки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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