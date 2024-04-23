Удивительные результаты: какой бренд авто обходится владельцам в копейки, а какой — в космические суммы

Consumer Reports: автомобили Land Rover самые дорогие в обслуживании

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Недавнее исследование Consumer Reports показало, что обслуживание автомобилей может стать серьезной нагрузкой на бюджет владельцев, особенно если речь идет о европейских марках.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно данным исследования, за десять лет владение Land Rover может обойтись в среднем в $19,250, что почти в пять раз выше, чем у других производителей. Porsche оказался на втором месте с затратами в $14,090.

С другой стороны, Tesla, Buick и Toyota оказались самыми дешевыми в обслуживании, с затратами на протяжении десяти лет в $4,035, $4,900 и $4,900 соответственно. Важно помнить, что регулярное техническое обслуживание может существенно снизить риски дорогостоящих ремонтов в будущем.