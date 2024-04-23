Уникальные роскошные авто: Rolls-Royce разрывает стандарты

На автосалоне в Пекине 2024 года Rolls-Royce представляет три уникальных автомобиля, созданных в центре индивидуальной настройки Private Office в Шанхае. Новые модели, вдохновленные темой путешествий, называются "Spirit of Expression" и включают в себя Spectre, Phantom и Ghost.
Каждый автомобиль получил уникальное название и дизайн, отражающий различные аспекты путешествий. Они были спроектированы с учетом пожеланий клиентов и представляют собой воплощение роскоши и индивидуальности.
После окончания выставки автомобили будут переданы своим владельцам, а Rolls-Royce планирует открыть еще несколько центров Private Office в течение 2024 года для создания дополнительных эксклюзивных моделей.
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