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Уникальные роскошные авто: Rolls-Royce разрывает стандарты

Rolls-Royce представляет эксклюзивные автомобили на выставке в Пекине

0:52
Авто

На автосалоне в Пекине 2024 года Rolls-Royce представляет три уникальных автомобиля, созданных в центре индивидуальной настройки Private Office в Шанхае. Новые модели, вдохновленные темой путешествий, называются "Spirit of Expression" и включают в себя Spectre, Phantom и Ghost.

Rolls-Royce представляет эксклюзивные автомобили на выставке в Пекине
Фото: сайт Rolls-Royce

Каждый автомобиль получил уникальное название и дизайн, отражающий различные аспекты путешествий. Они были спроектированы с учетом пожеланий клиентов и представляют собой воплощение роскоши и индивидуальности.

После окончания выставки автомобили будут переданы своим владельцам, а Rolls-Royce планирует открыть еще несколько центров Private Office в течение 2024 года для создания дополнительных эксклюзивных моделей.

Куратор Игорь Моржаретто
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