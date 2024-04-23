Ужасная правда о масле в двигателе: что делать, если индикатор подает сигнал тревоги

Автоэксперт Колодочкин сообщил, что делать, если горит индикатор давления масла

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При обнаружении на приборной панели автомобиля вспыхнувшего индикатора низкого давления масла, водителю необходимо немедленно активировать аварийную сигнализацию, вывести транспортное средство с дороги и остановить двигатель. Эксперт издания "За рулем" Михаил Колодочкин рекомендует такие действия в своем последнем материале по этой теме.

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Он подчеркивает, что продолжать движение без достаточного уровня масла крайне опасно, поскольку оно не только смазывает механизмы двигателя, но и охлаждает и очищает их от загрязнений.

После остановки двигателя следует вызвать эвакуатор, утверждает специалист. Стоит помнить, что без работающего двигателя автомобиль фактически теряет работоспособность тормозной системы (если, конечно, в автомобиле предусмотрен усилитель тормозов).

После этого важно выявить причину возникновения проблемы с маслом. Иногда индикатор загорается из-за расхода масла или недосмотра владельца, который не успел вовремя его долить. В этом случае достаточно лишь долить масло до нужного уровня и, если индикатор погас, продолжить движение без опасений.

По мнению эксперта, для доливки подойдет любое масло, доступное в данный момент времени. Главное, чтобы оно соответствовало моторному типу, а его качество и вязкость приближались к рекомендованным. В любом случае, в дальнейшем необходимо будет полностью заменить это масло на новое, как только это будет возможно.