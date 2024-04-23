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Самые надежные авто за 400 тысяч: секреты выбора, которые не расскажет вам ни один дилер

Автоэксперт рассказал о слабых местах автомобилей за 400 тысяч рублей

4:52
Авто

Получить свежий автомобиль за 400 тысяч сегодня сложно, даже учитывая, что раньше базовый Volkswagen Polo седан стоил столько же. Даже первые годы выпуска Polo сегодня не доступны за эту сумму.

Автоэксперт рассказал о слабых местах автомобилей за 400 тысяч рублей
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Тем не менее, все еще можно найти хороший и относительно надежный вариант за эти деньги. Вот четыре таких модели.

Лада Гранта

За 400 тысяч можно приобрести несколько моделей Лады, однако наиболее рекомендуемый вариант — Гранта 2014 года. Большинство доступных автомобилей оснащены восьмиклапанным двигателем 1.6 с мощностью 87 л. с.

Этот двигатель практически не имеет серьезных недостатков. Исключение — рекомендация заменить водяной насос при покупке, так как иногда он блокируется, что может привести к обрыву ремня ГРМ и повреждению клапанов.

Ремень ГРМ требуется менять каждые 60 тысяч километров, чтобы избежать его обрыва, который может привести к серьезным повреждениям.

На рынке также можно найти модели с автоматической коробкой передач и двигателем мощностью 98 л. с. Коробка передач Jatco обычно надежна, но иногда происходит поломка гидротрансформатора. Преимуществами Гранты являются прочная подвеска и доступность запасных частей.

Renault Logan

Renault Logan, выпущенный в 2011–2012 годах, также представляет собой хороший вариант. С большой вероятностью можно найти версию с мотором объемом 1.6 (мощностью 84 л. с.) и механической коробкой передач. У этого двигателя почти нет серьезных недостатков, и он довольно надежен. Возможны проблемы с запотеванием крышки ремня ГРМ и сальниками коленвала со временем.

Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 90-100 тысяч километров, также как и термостат. Водяной насос обычно служит гораздо дольше. Механическая коробка передач надежна, а сцепление обычно держится 150-160 тысяч километров.

Также стоит обратить внимание на сальник левого внутреннего ШРУСа после 100 тысяч километров использования.

Mitsubishi Lancer 9

За 400 тысяч можно поискать Mitsubishi Lancer девятого поколения. Несмотря на возраст, этот автомобиль обычно очень надежен. Большинство из них оснащены двигателем объемом 1.6 и мощностью 98 л. с., который может пройти от 450 до 500 тысяч километров без серьезных проблем.

У этого двигателя нет серьезных недостатков, за исключением необходимости замены маслосъемных колпачков каждые 150-200 тысяч километров. Если рассматривать трансмиссии, предпочтительнее выбирать автоматическую коробку передач. У механической коробки после 150-160 тысяч километров может произойти износ подшипника первичного вала и сцепления.

Ресурс четырехступенчатой автоматической коробки передач сравним с ресурсом всего автомобиля при условии регулярной замены масла.

При замене передних рычагов могут возникнуть сложности с гайкой крепления переднего сайлентблока, которая закреплена в подрамнике и может проворачиваться. Некоторые сервисные центры вынуждены распиливать подрамник, чтобы выполнить ремонт, что ведет к его окислению и скорому выходу из строя. Рекомендуется обязательно проверить это место на предмет возможного ремонта.

Ford Focus 2

Еще один вариант — это Ford Focus второго поколения, выпущенный в 2007–2008 годах. За 400 тысяч можно найти машины с различными моторами Duratec объемом 1,8 и 2 литра. Эти двигатели в целом надежны, но могут иметь проблемы с плавающими оборотами холостого хода. Требуется регулярная чистка дроссельной заслонки раз в 30-40 тысяч километров.

Наиболее надежный из них — это мотор 1.6 серии Zetec, хотя он и имеет небольшую мощность (100 л. с.), его надежность компенсирует это. У этого мотора ГРМ работает на ремне, который нужно менять раз в 90-100 тысяч километров. Ни у одного из моторов нет гидрокомпенсаторов.

Рекомендуется регулировать зазоры между 100 и 150 тысячами километров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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