Автоэксперты раскрыли: топ-5 уязвимостей китайских автомобилей в России

Автоэксперты назвали пять самых слабых мест китайских авто на рынке РФ

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У китайских автомобилей часто возникают неполадки с электронными системами, особенно при низких температурах осенью и зимой. Эта проблема наиболее распространена у марки Dongfeng.

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Модели JAC столкнулись с проблемами работы системы ABS, что может представлять опасность во время движения. Также замечены неисправности коробок передач и блоков управления как у JAC, так и у Kaiyi, а также проблемы с узлами силовых агрегатов.

Специалисты также обращают внимание на ненадежность подвески у китайских автомобилей, а также на проблемы с кузовным ремонтом.