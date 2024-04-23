Автоэксперты раскрыли: топ-5 уязвимостей китайских автомобилей в России

У китайских автомобилей часто возникают неполадки с электронными системами, особенно при низких температурах осенью и зимой. Эта проблема наиболее распространена у марки Dongfeng.
Модели JAC столкнулись с проблемами работы системы ABS, что может представлять опасность во время движения. Также замечены неисправности коробок передач и блоков управления как у JAC, так и у Kaiyi, а также проблемы с узлами силовых агрегатов.
Специалисты также обращают внимание на ненадежность подвески у китайских автомобилей, а также на проблемы с кузовным ремонтом.
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