Солнечный штраф: почему высовывание головы из машины может обойтись вам в 1000 рублей

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ГИБДД начала штрафовать за неправильное использование окон и люка в машине

1:34
Авто

Весеннее солнце призывает водителей и пассажиров распахнуть окна и люк в автомобиле. Практически невозможно устоять, чтобы не насладиться теплым ветерком, высунув руки или даже голову из машины в движении. Однако мало кто задумывается, что такое поведение может привести к штрафу, как сообщил представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru.

ГИБДД начала штрафовать за неправильное использование окон и люка в машине
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Представители ГИБДД подчеркивают, что перед тем как совершить подобные действия, необходимо оценить возможные опасности, которые могут возникнуть, когда пассажир решает высунуть голову в открытое окно или люк во время движения. Это не только нарушение правил безопасности, но и может иметь серьезные последствия для всех в автомобиле.

Даже на низкой скорости движения существует риск серьезных травм от столкновения с предметами, например, с ветками, свисающими над дорогой.

Напомним, что согласно пункту 22.8 Правил Дорожного Движения, перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 1000 рублей согласно статье 12.23.2 КоАП.

Если пассажир, высунувшийся в окно, не пристегнут, к нему применяется штраф в 500 рублей.

Важно отметить, что определенные жесты рукой из открытого окна автомобиля, такие как указание на поворот, не считаются нарушением согласно Правилам Дорожного Движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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