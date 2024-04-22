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Опасность заправки "до краев": как переполненный бак может привести к серьезным проблемам

Владелец АЗС раскрыл, какие машины опасно заправлять до полного бака

2:25
Авто

Наполнение бака "до отказа" иногда становится серьезной проблемой для владельцев автомобилей. На портале njcar.ru было выяснено у владельца заправочной станции, какие автомобили могут быть в опасности при таком подходе.

Владелец АЗС раскрыл, какие машины опасно заправлять до полного бака
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Оказалось, что сотрудники заправочных станций время от времени обнаруживают нарушения со стороны своих работников, которые стремятся обмануть клиентов, особенно если те не следят за процессом. Поскольку чем больше топлива покупает водитель, тем сложнее заметить, что ему не долили несколько литров.

Так, некоторые работники станций пытаются переливать часть топлива в канистру, скрытую, например, в мусорном контейнере рядом с колонкой. Для избежания таких ситуаций на заправочных станциях начали устанавливать системы видеонаблюдения, что позволяет периодически выявлять воров.

Некоторые водители стремятся заполнить бак до краев, даже после того, как заправочный пистолет щелкнул. Это не самая лучшая практика, поскольку современные автомобили имеют сложную систему вентиляции бака. Переполнение бака может нарушить работу этой системы.

Система вентиляции включает несколько клапанов. Один из них автоматически закрывается, когда автомобиль наклоняется более чем на 45 градусов, чтобы предотвратить выливание топлива из бака, например, в случае аварии, когда машина переворачивается.

Вентиляционный клапан направляет воздух в бак, чтобы компенсировать пониженное давление. Он находится около заливного отверстия. Перелив топлива до краев может повредить работу этих клапанов, что приведет к протечкам топлива через дренажные трубки.

Трубки расположены за задним крылом, поэтому водитель вряд ли заметит проблему. Тем не менее, топливо может попасть на детали ходовой части, электропроводку и резиновые уплотнения, что сократит их срок службы и вызовет появление неприятного запаха в салоне.

Кроме того, если крышка заливного отверстия недостаточно плотно закрыта, топливо может начать вытекать наружу, как часто происходит с устаревшими моделями автомобилей. Это уже создает риск возникновения пожара.

Поэтому автомобили с неисправной крышкой топливного бака опасно заполнять до отказа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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