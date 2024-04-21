При этой болезни запрещают садиться за руль

Врач Степаненко: после инфаркта управлять автомобилем может быть опасно

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Кардиолог и терапевт Иван Степаненко поделился информацией о возможном запрете на вождение для тех, кто перенес инфаркт миокарда.

Фото: unsplash.com by Daniela Cuevas is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хотя в российских законах нет явного запрета на управление автомобилем после инфаркта, важно обратиться за консультацией к специалисту, чтобы оценить индивидуальный риск и противопоказания.

Доктор отметил, что водителям не следует торопиться возвращаться за руль после инфаркта, поскольку на восстановление обычно требуется несколько недель. Он посоветовал дождаться этого времени для приспособления к лекарственному лечению и оценки физических и когнитивных способностей, проводимой лечащим врачом.

Степаненко также подчеркнул, что способность управлять автотранспортом зависит от множества факторов, включая степень повреждения сердечной мышцы, процесс восстановления и возможные осложнения.