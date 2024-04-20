Скрытая опасность: почему каждый водитель должен знать об этом

Представитель ГИБДД объяснил, что отсутствие водителя в полисе ОСАГО может привести к административным штрафам. В случае забытой или истекшей страховки, штраф может составить до 800 рублей.
Водитель обязан иметь при себе полис ОСАГО, но может предъявить его в электронном формате. Невнесение водителя в полис страхования может повлечь за собой дополнительные финансовые обязательства в случае аварии, а виновником признается именно водитель, сидевший за рулем.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.