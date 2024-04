Великий гений автомобилестроения ушел из Chevrolet

Тэдж Джутчер, долгое время занимавший должность главного инженера Chevrolet Corvette, выйдет на пенсию этим летом после 47-летней карьеры в General Motors. Он работал в команде Corvette с 1993 года и стал главным инженером в 2006 году, руководя разработкой моделей C7 и C8.

Фото: Wikipedia by Clément Bucco-Lechat is licensed under CC BY-SA 3.0