Великий гений автомобилестроения ушел из Chevrolet

Главный инженер Chevrolet Corvette Тэдж Джутчер выходит на пенсию

Тэдж Джутчер, долгое время занимавший должность главного инженера Chevrolet Corvette, выйдет на пенсию этим летом после 47-летней карьеры в General Motors. Он работал в команде Corvette с 1993 года и стал главным инженером в 2006 году, руководя разработкой моделей C7 и C8.

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Его преемник будет назначен этим летом после его ухода на пенсию. Последней моделью Corvette, разработанной при его участии, будет C8 ZR1, ожидаемая премиальная версия выше Z06.

Во время его работы были достигнуты значительные успехи, такие как переход к мид-моторной компоновке и введение первой гибридной модели E-Ray. Джутчер также активно взаимодействовал с огромной фан-базой Corvette, регулярно появляясь на мероприятиях и разъясняя детали последних моделей.