Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как женщина украла 460 тысяч рублей, работая страховым агентом
Как с помощью картона мульчировать проходы между грядок
Рецепт долголетия, который помог Ширвиндту дожить до 89 лет
Как потушить капусту с грушами и глинтвейном
Создан биоразлагаемый полимер для покрытия металлических костных имплантатов
Гимнастика для начинающих. Небольшая первая тренировка
В России предложили увеличить переработки из-за оттока мигрантов
"Дом.РФ": в I квартале число квартир в аренду выросло до 55 тысяч предложений
Стало известно, почему хот-доги так называются
5 способов сбить цену на новый автомобиль: как получить более выгодное предложение

Как купить машину по суперцене

0:28
Авто

Автосалоны, хоть и не являются типичными рынками, предоставляют возможность для торга.

Как купить машину по суперцене
Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зная определенные секреты, можно получить более выгодное предложение на покупку нового автомобиля.

Интервалы времени, предоставление конкурентных предложений, выбор не популярных моделей и цветов, а также использование специальных программ и стратегическое ожидание момента позволяют сбить цену и получить лучшие условия от дилеров.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека

Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.

PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Последние материалы
Почему следует пить кокосовое масло перед сном?
В ГИБДД рассказали, как получить выплату от страховой без вписанного в ОСАГО водителя
Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине
Система РЭБ "Волнорез" защитила от вражеских дронов оставленный в поле "Солнцепек"
Стилист Еркович делится секретами идеальных цветовых сочетаний для летнего гардероба
Депутат Разворотнева предложила отмену пенсионных взносов с управдомов
Институт географии РАН установил основную причину абляции на Камчатке
Как сейчас живёт и чем занимается Светлана Немоляева
Что делать с очистками картофеля садоводу?
Метеоролог Позднякова предупредила об усилении северо-восточного ветра в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников