5 способов сбить цену на новый автомобиль: как получить более выгодное предложение

Как купить машину по суперцене

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Автосалоны, хоть и не являются типичными рынками, предоставляют возможность для торга.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зная определенные секреты, можно получить более выгодное предложение на покупку нового автомобиля.

Интервалы времени, предоставление конкурентных предложений, выбор не популярных моделей и цветов, а также использование специальных программ и стратегическое ожидание момента позволяют сбить цену и получить лучшие условия от дилеров.