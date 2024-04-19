Эксперты назвали причины, почему ваше моторное масло становится желеобразным

Почему моторное масло загущается: причины и рекомендации

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Резюме: Редакция портала Тарантас Ньюс разбирается в причинах быстрого загущения моторного масла в процессе эксплуатации автомобиля. Одной из причин может быть низкое качество продукта, особенно в случае использования некачественных или контрафактных масел.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Большой интервал между заменами также способствует загустению масла из-за накопления сажи и загрязнений. Перегрев двигателя также может привести к полимеризации масла и его загустению. Попадание в масло антифриза или воды также может вызвать его загущение.

Рекомендуется внимательно выбирать качественное масло, сокращать интервалы замены, регулярно осматривать состояние масла и обращаться в сервис при необходимости замены.