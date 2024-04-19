Резюме: Редакция портала Тарантас Ньюс разбирается в причинах быстрого загущения моторного масла в процессе эксплуатации автомобиля. Одной из причин может быть низкое качество продукта, особенно в случае использования некачественных или контрафактных масел.
Большой интервал между заменами также способствует загустению масла из-за накопления сажи и загрязнений. Перегрев двигателя также может привести к полимеризации масла и его загустению. Попадание в масло антифриза или воды также может вызвать его загущение.
Рекомендуется внимательно выбирать качественное масло, сокращать интервалы замены, регулярно осматривать состояние масла и обращаться в сервис при необходимости замены.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.