Причины и последствия повышенных оборотов во время холодного пуска двигателя

Повышенные обороты во время холодного пуска двигателя могут быть обусловлены не только естественной работой двигателя внутреннего сгорания для прогрева, но и неисправностями, которые требуют немедленного вмешательства.
Обороты двигателя на прогревочных стадиях могут привести к ряду негативных последствий, таких как повышенный расход топлива, перегрев двигателя, детонация в выхлопной системе и дополнительная нагрузка на систему охлаждения и коробку передач.
Возможные причины повышенных оборотов включают неисправности датчиков холостого хода, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, а также проблемы с электронным блоком управления или проводкой.
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