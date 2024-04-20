Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
SHOT: близкие убившего мотоциклиста Аббасова извинились за случившееся
Чем примечателен дикий остров Сумбава
Как справиться с хлорозом растений
Политолог Суздальцев опроверг информацию о своём задержании
Часто допускаемые ошибки при применении солнцезащитных средств
Маск назвал "катастрофой" уменьшение числа молодых американцев с детьми
Академик Онищенко: существует опасность заражения клещевым энцефалитом в двух районах Подмосковья
Марокканское рагу из фасоли: очень простой рецепт
Владимир Долинский об Андрее Миронове: "Он маму боялся"
Откровения эксперта: почему детейлинг-центр — лучший выбор для ухода за автомобилем после зимы

Автоэксперт Колодочкин назвал способы продлить жизнь автомобиля

1:33
Авто

Автоэксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин раскрыл секреты ухода за автомобилем после зимы. По его мнению, хорошая мойка автомобиля играет ключевую роль в увеличении его срока службы. Колодочкин выделил три основных способа ухода за автомобилем: самостоятельная мойка, обращение в специализированные автомойки и посещение детейлинг-центров.

Автоэксперт Колодочкин назвал способы продлить жизнь автомобиля
Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Самостоятельная мойка, первый вариант, является наиболее экономичным, однако она имеет свои ограничения, такие как использование определенных химических средств и невозможность полной очистки подвески от соли и реагентов.

В специализированных автомойках можно заказать более глубокую чистку, включая мойку моторного отсека, но следует учитывать возможные ограничения по уходу за электроникой.

Самым дорогостоящим, но и эффективным вариантом является обращение в детейлинг-центр, где автомобиль будет обработан профессионалами с применением современных технологий и материалов. Кроме того, Колодочкин подчеркнул важность антикоррозийной обработки автомобиля, особенно в уязвимых местах, подверженных ржавчине, таких как двери, пороги и стыки кузовных элементов.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк добавила, что мойка автомобиля на домашнем участке может повлечь за собой штрафы, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов или специализированных площадок для мойки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Экс-кандидат в депутаты Никольский признался в убийстве жены в соцсетях
Перечислено, где этой зимой пребывали российские горнолыжники
Как подготовить автомобиль к перепродаже и сэкономить на подготовке
Алёна Водонаева нарвалась на критику из-за фото у мусорных пакетов
NYT: российские силы уничтожили 5 танков Abrams за два месяца
Ученые назвали тип людей, которые умеют разговаривать с кошкой
Фитнес-инструктор рассказала о пользе тренировок с гирей
Как не перепутать посаженные на огороде растения?
Салливан визитом на Украину расписал весь пасьянс по Европе
На Украине военком открыл огонь из-за нападения мирных граждан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников