Откровения эксперта: почему детейлинг-центр — лучший выбор для ухода за автомобилем после зимы

Автоэксперт Колодочкин назвал способы продлить жизнь автомобиля

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Автоэксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин раскрыл секреты ухода за автомобилем после зимы. По его мнению, хорошая мойка автомобиля играет ключевую роль в увеличении его срока службы. Колодочкин выделил три основных способа ухода за автомобилем: самостоятельная мойка, обращение в специализированные автомойки и посещение детейлинг-центров.

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Самостоятельная мойка, первый вариант, является наиболее экономичным, однако она имеет свои ограничения, такие как использование определенных химических средств и невозможность полной очистки подвески от соли и реагентов.

В специализированных автомойках можно заказать более глубокую чистку, включая мойку моторного отсека, но следует учитывать возможные ограничения по уходу за электроникой.

Самым дорогостоящим, но и эффективным вариантом является обращение в детейлинг-центр, где автомобиль будет обработан профессионалами с применением современных технологий и материалов. Кроме того, Колодочкин подчеркнул важность антикоррозийной обработки автомобиля, особенно в уязвимых местах, подверженных ржавчине, таких как двери, пороги и стыки кузовных элементов.

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк добавила, что мойка автомобиля на домашнем участке может повлечь за собой штрафы, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов или специализированных площадок для мойки.