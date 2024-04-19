Владельцы "Весты" и "Гранты" столкнулись с неожиданной проблемой

"АвтоВАЗ" продолжает активно устранять типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей LADA. Недавно была запущена новая сервисная кампания, охватывающая определенные модели LADA Vesta и Granta, требующие ремонта механической коробки передач.
Согласно информации, опубликованной на профильном портале "лада.онлайн", основная проблема заключается в неисправности головки штока переключения передач.
В соответствии с заводским предписанием №26-24, при обращении к официальному дилеру с жалобами на невозможность выключения задней передачи или отсутствие возможности включения пятой передачи, специалисты дилерского сервиса обязаны провести проверку и, при необходимости, бесплатно заменить дефектную головку штока переключения передач на новую.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.