Владельцы "Весты" и "Гранты" столкнулись с неожиданной проблемой

АвтоВАЗ отзовет некоторые LADA Granta и Vesta из-за проблемы с коробкой передач

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"АвтоВАЗ" продолжает активно устранять типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей LADA. Недавно была запущена новая сервисная кампания, охватывающая определенные модели LADA Vesta и Granta, требующие ремонта механической коробки передач.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно информации, опубликованной на профильном портале "лада.онлайн", основная проблема заключается в неисправности головки штока переключения передач.

В соответствии с заводским предписанием №26-24, при обращении к официальному дилеру с жалобами на невозможность выключения задней передачи или отсутствие возможности включения пятой передачи, специалисты дилерского сервиса обязаны провести проверку и, при необходимости, бесплатно заменить дефектную головку штока переключения передач на новую.