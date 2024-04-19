Как готовиться к путешествию на авто: правила базовые и неочевидные

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Автоэксперт Становкин поделился советами по планированию автопутешествия весной

Авто

Основные рекомендации по подготовке к автомобильному путешествию широко известны, но директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин еще раз напоминает о них.

Автоэксперт Становкин поделился советами по планированию автопутешествия весной
Фото: unsplash.com by Seb Creativo sebcreativo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перед началом путешествия необходимо провести плановый техосмотр автомобиля, обновить аптечку и установить необходимые автомобильные гаджеты. Также рекомендуется иметь запасной комплект теплой одежды и водонепроницаемую обувь.

Для автопутешественников важно иметь в багажнике запасное колесо, омывайку, канистру моторного масла, буксирный трос, домкрат, баллонный ключ и запасные лампы для фар и габаритных огней.

Однако помимо этих базовых рекомендаций есть некоторые нюансы, которые следует учитывать при планировании путешествия на автомобиле.

Становкин советует разработать список мест для посещения, предлагая создать свой оригинальный маршрут и изучить информацию на сайтах региональных туристических информационных центров для выбора нового направления.

Также важно исследовать малоизвестные достопримечательности.

Перед тем как составить окончательный список мест для посещения, необходимо убедиться в достоверности информации о них, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Важно провести собственное исследование, изучив официальные сайты локаций, отзывы других путешественников и т. д.

Стоит также обратить внимание на приложения для туристов, которые помогут с покупкой билетов на местные мероприятия, записью на экскурсии и бронированием гостиниц.

Важно загрузить несколько навигационных приложений и другие полезные инструменты в офлайн-режиме на случай потери сигнала LTE и GPS.

Приложениями, которые рекомендует использовать эксперт, являются онлайн-кошелек для учета расходов, медицинское приложение "Первая помощь", путеводители и бумажная карта.

В качестве хорошего варианта для путешествия на автомобиле Становкин упоминает Suzuki Vitara, отмечая возможность приобретения этого автомобиля на вторичном рынке по адекватной цене.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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