В России за пару недель подешевели автомобили 8 марок: сколько они стоят

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В России в первой половине апреля 2024 года подешевели автомобили восемь марок

Авто

Вопреки прогнозам и ожиданиям, цены на новые автомобили в России продолжают снижаться, чем вызывают удивление. По данным "Автоновости дня", в первой половине апреля цены на машины восеми брендов снизились, в то время как только пять подорожали.

В России в первой половине апреля 2024 года подешевели автомобили восемь марок
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Например, уже в начале апреля цены на две модели Omoda, кроссовер C5 и седан S5, резко упали. Благодаря новой базовой комплектации Fun, минимальная цена на Omoda C5 уменьшилась на полмиллиона рублей. Кроме того, у обеих моделей появились версии 2024 года, которые оказались дешевле прошлогодних на 205-303 тысячи рублей или 6,7-11,3%.

Также в этот период цена на электрический хэтчбек Ora 03 снизилась на 400 тысяч рублей или 10,3%, а на топовую версию GT — на 300 тысяч рублей или 7,5%.

Четыре модели Chery также стали доступнее, снизившись в цене на 120-460 тысяч рублей или 3,9-13,5%. Geely также сделала свой обновленный кроссовер Coolray доступнее, предложив "свежие" комплектации 2024 года по более низкой цене.

BAIC последовал примеру, предлагая прямые скидки на четыре модели, что сделало их доступнее на 150-250 тысяч рублей или 6,8-9,1%. Китайский Livan X3 Pro стал еще дешевле благодаря новой базовой комплектации и прямой скидке.

Однако не все бренды пошли по пути снижения цен. Например, УАЗ "Буханка" подорожала на 15 тысяч рублей или 1,1%, а грузовик "Профи" имел разнонаправленные изменения в цене в зависимости от модели и комплектации.

Некоторые модели Changan и Chery также подорожали на 30-50 тысяч рублей или 0,7-1,5%. Тем не менее, некоторые модели Chery стали доступнее благодаря новым комплектациям 2024 года.

"Москвич" также представил "свежие" комплектации 2024 года, но цены на них изменились в разных направлениях. Например, кроссовер "Москвич 3" подорожал на 64-99 тысяч рублей или 4-5,6%, а седан "Москвич 6" стал дороже на 64 тысячи рублей или 2,7-3%.

Флагманский кроссовер GAC GS8 второго поколения также подорожал на 98 300 — 100 300 рублей или 2,3-2,6%. Наконец, производство и продажи LADA Vesta с 8-клапанным 90-сильным двигателем завершились, что привело к росту цен на 220-342 тысяч рублей или 17,7%-23,3%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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