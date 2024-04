В России за пару недель подешевели автомобили 8 марок: сколько они стоят

Вопреки прогнозам и ожиданиям, цены на новые автомобили в России продолжают снижаться, чем вызывают удивление. По данным "Автоновости дня", в первой половине апреля цены на машины восеми брендов снизились, в то время как только пять подорожали.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.