Выбираете машину на вторичке: при покупке этой модели помните о факторах риска

Автоэксперты перечислили восемь слабых мест Toyota Camry с пробегом

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Автомобильные энтузиасты как в России, так и за её пределами высоко оценивают седан Toyota Camry за его надёжность, просторный салон и отличные ходовые характеристики. Несмотря на репутацию безпроблемности, некоторые подержанные модели могут стать источником хлопот для своих владельцев.

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Специалисты из американского издания HotCars выделили восьмерку ключевых аспектов, на которые следует обратить внимание при покупке подержанного автомобиля Toyota Camry.

Ослабленные крепления колес : модели 2023 года выпуска попали под программу по замене колесных гаек из-за проблем с их надёжностью. Некоторые машины имели неплотное крепление колёс к ступицам из-за недостаточно затянутых гаек.

: модели 2023 года выпуска попали под программу по замене колесных гаек из-за проблем с их надёжностью. Некоторые машины имели неплотное крепление колёс к ступицам из-за недостаточно затянутых гаек. Вибрации трансмиссии : владельцы Camry выпущенных в период с 1991 по 2017 годы жаловались на вибрации трансмиссии при разгоне. Проблема была устранена для менее чем 1000 тысяч машин после обновления программного обеспечения трансмиссии.

: владельцы Camry выпущенных в период с 1991 по 2017 годы жаловались на вибрации трансмиссии при разгоне. Проблема была устранена для менее чем 1000 тысяч машин после обновления программного обеспечения трансмиссии. Проблемы с трансмиссией : со временем трансмиссия автомобиля изнашивается. Это касается также моделей Camry выпущенных с 1991 по 2013 годы. При покупке такого автомобиля следует обязательно проверить состояние трансмиссии.

: со временем трансмиссия автомобиля изнашивается. Это касается также моделей Camry выпущенных с 1991 по 2013 годы. При покупке такого автомобиля следует обязательно проверить состояние трансмиссии. Дефекты нижних шаровых опор : в 2014 году было отозвано около 170 тысяч автомобилей Camry выпущенных в 2003, 2005 и 2014 годах из-за проблем с нижними шаровыми опорами. Существовал риск их поломки из-за утечки смазочной жидкости, что сопровождалось шумами при поворотах.

: в 2014 году было отозвано около 170 тысяч автомобилей Camry выпущенных в 2003, 2005 и 2014 годах из-за проблем с нижними шаровыми опорами. Существовал риск их поломки из-за утечки смазочной жидкости, что сопровождалось шумами при поворотах. Проблемы с подушками безопасности : более 40 тысяч автомобилей Camry 2016, 2020, 2021 и 2022 годов были отозваны из-за неисправных передних подушек безопасности, которые не срабатывали в случае аварии. Проблема заключалась в калибровке весов, определяющих тип пассажира на переднем сиденье.

: более 40 тысяч автомобилей Camry 2016, 2020, 2021 и 2022 годов были отозваны из-за неисправных передних подушек безопасности, которые не срабатывали в случае аварии. Проблема заключалась в калибровке весов, определяющих тип пассажира на переднем сиденье. Утечка топлива: у некоторых машин Camry 2014 года выпуска наблюдалась утечка топлива, что могло привести к возгоранию. Причиной проблемы было некачественное сварное соединение в моторном отсеке, хотя ни один случай возгорания не был зафиксирован.

у некоторых машин Camry 2014 года выпуска наблюдалась утечка топлива, что могло привести к возгоранию. Причиной проблемы было некачественное сварное соединение в моторном отсеке, хотя ни один случай возгорания не был зафиксирован. Утечка хладагента кондиционера : распространённой проблемой у моделей Camry 2011, 2012 и 2014 годов были утечки хладагента из кондиционера, что приводило к его неработоспособности. В США проблему устраняли путём замены компрессора, но это было довольно затратным решением.

: распространённой проблемой у моделей Camry 2011, 2012 и 2014 годов были утечки хладагента из кондиционера, что приводило к его неработоспособности. В США проблему устраняли путём замены компрессора, но это было довольно затратным решением. Повышенный расход масла: в 2007 году у моторов Camry выпущенных с 2007 по 2009 годы возникала проблема с износом поршня, что приводило к повышенному расходу масла. Один из владельцев утверждал, что ему приходилось доливать масло каждые 300 километров пробега.

Самые проблемные модели Camry относятся к выпуску 2007-2009 годов. Эксперты рекомендуют избегать покупки машин этих годов, продающихся по низкой цене, из-за их повышенного расхода масла, хрупкости приборной панели, деформированных тормозных дисков и проблем с рулевым управлением.