Выбираете машину на вторичке: при покупке этой модели помните о факторах риска

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Автоэксперты перечислили восемь слабых мест Toyota Camry с пробегом

3:38
Авто

Автомобильные энтузиасты как в России, так и за её пределами высоко оценивают седан Toyota Camry за его надёжность, просторный салон и отличные ходовые характеристики. Несмотря на репутацию безпроблемности, некоторые подержанные модели могут стать источником хлопот для своих владельцев.

Автоэксперты перечислили восемь слабых мест Toyota Camry с пробегом
Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Специалисты из американского издания HotCars выделили восьмерку ключевых аспектов, на которые следует обратить внимание при покупке подержанного автомобиля Toyota Camry.

  • Ослабленные крепления колес: модели 2023 года выпуска попали под программу по замене колесных гаек из-за проблем с их надёжностью. Некоторые машины имели неплотное крепление колёс к ступицам из-за недостаточно затянутых гаек.
  • Вибрации трансмиссии: владельцы Camry выпущенных в период с 1991 по 2017 годы жаловались на вибрации трансмиссии при разгоне. Проблема была устранена для менее чем 1000 тысяч машин после обновления программного обеспечения трансмиссии.
  • Проблемы с трансмиссией: со временем трансмиссия автомобиля изнашивается. Это касается также моделей Camry выпущенных с 1991 по 2013 годы. При покупке такого автомобиля следует обязательно проверить состояние трансмиссии.
  • Дефекты нижних шаровых опор: в 2014 году было отозвано около 170 тысяч автомобилей Camry выпущенных в 2003, 2005 и 2014 годах из-за проблем с нижними шаровыми опорами. Существовал риск их поломки из-за утечки смазочной жидкости, что сопровождалось шумами при поворотах.
  • Проблемы с подушками безопасности: более 40 тысяч автомобилей Camry 2016, 2020, 2021 и 2022 годов были отозваны из-за неисправных передних подушек безопасности, которые не срабатывали в случае аварии. Проблема заключалась в калибровке весов, определяющих тип пассажира на переднем сиденье.
  • Утечка топлива: у некоторых машин Camry 2014 года выпуска наблюдалась утечка топлива, что могло привести к возгоранию. Причиной проблемы было некачественное сварное соединение в моторном отсеке, хотя ни один случай возгорания не был зафиксирован.
  • Утечка хладагента кондиционера: распространённой проблемой у моделей Camry 2011, 2012 и 2014 годов были утечки хладагента из кондиционера, что приводило к его неработоспособности. В США проблему устраняли путём замены компрессора, но это было довольно затратным решением.
  • Повышенный расход масла: в 2007 году у моторов Camry выпущенных с 2007 по 2009 годы возникала проблема с износом поршня, что приводило к повышенному расходу масла. Один из владельцев утверждал, что ему приходилось доливать масло каждые 300 километров пробега.

Самые проблемные модели Camry относятся к выпуску 2007-2009 годов. Эксперты рекомендуют избегать покупки машин этих годов, продающихся по низкой цене, из-за их повышенного расхода масла, хрупкости приборной панели, деформированных тормозных дисков и проблем с рулевым управлением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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